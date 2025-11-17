ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب إسبانيا نظيره تركيا في مواجهة هامة ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة الخامسة، رفقة جورجيا وبلغاريا، ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة بالعلامة الكاملة، وبفارق ثلاث نقاط عن منتخب تركيا، الذي يحتل المركز الثاني.

ويدخل المنتخب الإسباني، المباراة من أجل حسم التأهل للمونديال بشكل رسمي، إذ يحتاج إلى فوز أو تعادل للتأهل، وحتى في حال الخسارة فإن فارق الأهداف عن نظيره التركي يصب في مصلحته، إذ يحتاج منتخب تركيا للفوز بفارق 15 هدفًا لخطف الصدارة وبطاقة العبور إلى كأس العالم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

ما موعد مباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على ملعب لا كارتوخا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا - المجموعة 5 Estadio de La Cartuja

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة إسبانيا وتركيا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إسبانيا وتركيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إسبانيا وتركيا في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026