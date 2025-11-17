ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
team-logoإسبانيا
Estadio de La Cartuja
team-logoتركيا
يستضيف منتخب إسبانيا نظيره تركيا في مواجهة هامة ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة الخامسة، رفقة جورجيا وبلغاريا، ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة بالعلامة الكاملة، وبفارق ثلاث نقاط عن منتخب تركيا، الذي يحتل المركز الثاني.

ويدخل المنتخب الإسباني، المباراة من أجل حسم التأهل للمونديال بشكل رسمي، إذ يحتاج إلى فوز أو تعادل للتأهل، وحتى في حال الخسارة فإن فارق الأهداف عن نظيره التركي يصب في مصلحته، إذ يحتاج منتخب تركيا للفوز بفارق 15 هدفًا لخطف الصدارة وبطاقة العبور إلى كأس العالم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

ما موعد مباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على ملعب لا كارتوخا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا - المجموعة 5
Estadio de La Cartuja

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة إسبانيا وتركيا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

beIN SPORTS 1عامر الخوذيري
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

تشكيلات إسبانيا ضد تركيا

إسبانياHome team crest

4-3-3

التشكيل

5-4-1

Home team crestتركيا
23
C
أوناي سيمون
14
ايميريك لابورت
22
مارك كوكوريلا
5
ماركوس يورينتي
15
باو كوبارسي
6
ميكيل ميرينو
20
أليكس غارسيا
8
فابيان رويز
11
يريمي بينو
10
داني أولمو
21
ميكيل أويارزابال
12
ألتاي بايندير
15
صامت أكايدن
4
كاجلار سويونكو
20
فردي كاديوغلو
2
زكي شيليك
3
C
ميريح ديميرال
17
عرفان قهوجي
6
أوركون كوكتشو
5
صالح أوزكان
9
باريس يلماز
21
دنيز جول

5-4-1

تركياAway team crest

إسبانيا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • لويس دي لا فوينتي

تركيا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • فنتشينزو مونتيلا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إسبانيا وتركيا في المباريات الأخيرة

إسبانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
19/0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
0/5

تركيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات إسبانيا وتركيا في المباريات الخمس الأخيرة

إسبانيا

آخر 4 مباريات

تركيا

4

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

12

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/4
سجل كلا الفريقين
1/4

ترتيب إسبانيا وتركيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

