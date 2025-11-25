تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoأولمبياكوس
كاريسكاكي ستاديوم
team-logoريال مدريد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت?

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًأ على حساب نظيره أولمبياكوس، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل ريال مدريد، المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، لمصالحة الجماهير عقب النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، وكان آخرها التعادل مع إلتشي محليًا، والسقوط أمام ليفربول، في البطولة الأوروبية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة أولمبياكوس وريال مدريد، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 26 نوفمبر 2025، على ملعب كارايسكاكيس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال أوروبا - دوري أبطال أوروبا
كاريسكاكي ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أولمبياكوس وريال مدريد في الجولة الخامسة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق خليل البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 3خليل البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة أولمبياكوس ضد ريال مدريد

أولمبياكوسHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestريال مدريد
88
كونستانتينوس تزولاكيس
23
رودينيي مارسيلو
45
باناجيوتيس ريتسوس
5
لورينزو بيرولا
3
فرانشيسكو أورتيغا
10
جيلسون مارتينز
56
دانييل بودنس
14
داني جارسيا
22
شيكينهو
32
سانتياغو هيز
9
أيوب الكعبي
13
أندري لونين
14
أوريلين تشواميني
18
ألفارو كاريراس
17
راؤول اسينسيو
12
ترينت ألكسندر أرنولد
6
إدواردو كامافينجا
5
جود بيلينجهام
8
فيديريكو فالفيردي
7
فينيسيوس جونيور
15
أردا جولر
10
كيليان مبابي

4-3-3

ريال مدريدAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • خوسيه لويس مينديليبار

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج أولمبياكوس وريال مدريد في المباريات الأخيرة

أولمبياكوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات أولمبياكوس وريال مدريد الأخيرة

أولمبياكوس

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب أولمبياكوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

