Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoأوساسونا
آل سادار
team-logoريال مدريد
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف أوساسونا نظيره ريال مدريد في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب إل سادار. 

ريال مدريد المنتشي بالعودة لصدارة ترتيب الدوري الإسباني يريد الحفاظ على النسق ذاته وعدم منح أي هدايا لوصيفه المتربص برشلونة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 21 فبراير 2026، على ملعب إل سادار.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
آل سادار

ما القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

القنوات الناقلة
beIN SPORTS 1
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة أوساسونا ضد ريال مدريد

أوساسوناHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-4-2

Home team crestريال مدريد
1
سيرجيو هيريرا
19
فالنتين روزر
5
خورخي هيراندو
20
خافي جالان
24
أليخاندرو كاتينا
6
لوكاس تورو مارسيت
10
ايمار اوروز
14
روبين غارسيا سانتوس
21
فيكتور مونيوز
8
ايكير مونيوز
17
أنتي بوديمير
1
تيبو كورتوا
12
ترينت ألكسندر أرنولد
22
أنطونيو روديجر
24
دين هويسين
18
ألفارو كاريراس
6
إدواردو كامافينجا
8
فيديريكو فالفيردي
15
أردا جولر
14
أوريلين تشواميني
7
فينيسيوس جونيور
16
غونزالو غارسيا

4-4-2

ريال مدريدAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • A. Lisci

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج أوساسونا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

أوساسونا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات أوساسونا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

أوساسونا

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

14
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

إعلان
0