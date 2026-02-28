Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الأمريكي
team-logoأورلاندو سيتي
إنتركو
team-logoإنتر ميامي
شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل إنتر ميامي ضيفًا على أورلاندو سيتي، الأحد بملعب إنتر آند كو، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الدخول بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025 وكذلك مصالحة أنصاره بعد الهزيمة من لوس أنجلوس إف سي في الجولة الأولى.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الإثنين 2 مارس على ملعب إنتر آند كو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي
إنتركو

ما القنوات الناقلة لمباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


شاهد مباريات إنتر ميامي عبر Apple TVاشترك الآن!

نتائج أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

أورلاندو سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في المباريات الخمس الأخيرة

أورلاندو سيتي

آخر 5 مباريات

إنتر ميامي

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

10

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب أورلاندو سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026

إعلان
0