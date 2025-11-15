ما القنوات الناقلة لمباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل منتخب فرنسا ضيفاً على نظيره منتخب أذربيجان في مواجهة قوية ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة، رفقة أوكرانيا وأيسلندا، ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة، بمعنويات مرتفعة وبهدف الاحتفال بعد ضمان الصدارة والوصول إلى المونديال.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، على ملعب توفيق بهراموف.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة أذربيجان وفرنسا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج أذربيجان وفرنسا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أذربيجان وفرنسا في المباريات الخمس الأخيرة

أذربيجان المباراة الأخيرة فرنسا 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار فرنسا 3 - 0 أذربيجان 0 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 0/1

ترتيب أذربيجان وفرنسا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026