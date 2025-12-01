تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoأتلتيك بيلباو
سان مامز باريا
team-logoريال مدريد
Andrés Roberto Flores Bocanegra و أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستقبل أتلتيك بلباو ريال مدريد يوم الأربعاء 3 ديسمبر على ملعب سان ماميس، في مباراة قوية من الجولة التاسعة عشرة من موسم 2025-2026 من الدوري الإسباني.

يصل فريق "الأسود" إلى هذه المباراة بعد فوزه 2-0 على ليفانتي في الجولة 14، بهدفين من روبرت نافارو ونيكو ويليامز. ويحتل الفريق الذي يديره إرنستو فالفيردي المركز الثامن في الترتيب برصيد 20 نقطة.

من جانبه، تعادل فريق الميرنجي 1-1 أمام جيرونا في آخر مباراة له في الدوري، بهدف من كيليان مبابي. ويحتل الفريق الذي يديره تشابي ألونسو المركز الثاني في الترتيب برصيد 33 نقطة.

هنا يقدم لك "جول" كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة، بما في ذلك القناة التليفزيونية وتفاصيل البث والمزيد.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي
TOD TV

الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو crest
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد

موعد انطلاق مباراة أتلتيك بلباو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
سان مامز باريا

موعد مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأربعاء 3 ديسمبر 2025، على ملعب سان ماميس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

أخبار الفريقين والتشكيلات

التشكيلات المحتملة أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد

أتلتيك بيلباوHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestريال مدريد
1
أوناي سيمون
3
دانيال فيفيان
14
ايميريك لابورت
2
اندوني غوروزابيل
17
يوري بيرشيكي
16
اينييغو رويز دي جالاريتا
7
أليكس بيرينغر
18
ميكيل ياوريجيزار
20
اوناي غوميز
10
نيكو ويليامز
11
غوركا غوروزيتا
1
تيبو كورتوا
12
ترينت ألكسندر أرنولد
18
ألفارو كاريراس
3
إيدير ميليتاو
22
أنطونيو روديجر
8
فيديريكو فالفيردي
7
فينيسيوس جونيور
5
جود بيلينجهام
6
إدواردو كامافينجا
14
أوريلين تشواميني
10
كيليان مبابي

4-2-3-1

ريال مدريدAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إرنستو فالفيردي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

أخبار نادي أتلتيك بلباو

الأسود يبحثون عن مزيد من الثبات، بعد ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات، إلى درجة خروجهم من منطقة التأهل للمسابقات القارية.

أخبار ريال مدريد

تخلى فريق الميرنجي عن صدارة الدوري الإسباني بعد تعادله المخيب للآمال أمام جيرونا، لكن تشابي ألونسو طلب عدم إثارة القلق، حيث لا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية في ما يتوقع أن يكون صراعًا محتدمًا على اللقب.

كيف يصل أتلتيك بيلباو وريال مدريد إلى المباراة؟

أتلتيك بيلباو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

سجل المواجهات المباشرة بين أتلتيك بيلباو وريال مدريد

أتلتيك بيلباو

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

