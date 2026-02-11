ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب الرياض آير متروبوليتانو.

يدخل البلوجرانا تلك المباراة في البطولة للدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعد غياب 4 سنوات كاملة، والمُسابقة التي يمتلك منها 32 لقبًا، متفوقاً فيه على أقرب مُنافسيه أتلتيك بيلباو بفارق 8 ألقاب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، هو الخميس 12 فبراير 2026، على ملعب الرياض آير متروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

تمتلك منصة شاهد حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر شاشتها.

كما يتم إذاعة المواجهة عبر قناة MBC مصر 2 المفتوحة وقناة MBC ACTION بتعليق مدحت شلبي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "شاهد".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وبرشلونة الأخيرة

