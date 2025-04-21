ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الوحدة والأهلي لحساب مواجهات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف متباينة، بين سعي الراقي للمواصلة في طريقه لموقع في المربع الذهبي وسط منافسة شرسة، ورغبة الوحدة في الخروج بنتيجة إيجابية للهروب من الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الوحدة والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الوحدة والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الثلاثاء 22 أبريل 2025 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:20 بتوقيت السعودية، 18:20 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الوحدة والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وسوف يقوم حماد العنزي بالتعليق على المباراة على قناة SSC SPORT EXTRA 1.

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كيف تشاهد مباراة الوحدة والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".