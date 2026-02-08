Goal.com
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الأهلي السعودي ضيفًا على نظيره الوحدة الإماراتي على استاد آل ناهيان، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف مطاردة الهلال المتصدر بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة عن تراكتور الثاني وخمس نقاط عن الزعيم، ويواجه الوحدة صاحب المركز الرابع والذي يمتلك الرصيد ذاته.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 9 فبراير 2026، على استاد آل نهيان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة إلا الربع بتوقيت السعودية، السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال آسيا النخبة - منطقة الغرب

ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 1 HD بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد مباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1عامر الخوذيري
TOD TV

التشكيل المتوقع لمباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

التشكيلات المحتملة الوحدة ضد الأهلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • Dimas

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الوحدة والأهلي في المباريات الأخيرة

الوحدة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5
ر

تاريخ مواجهات الوحدة والأهلي في المباريات الأخيرة

الوحدة

آخر مباراتان

الأهلي

1

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

2

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/2
سجل كلا الفريقين
1/2

ترتيب الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

