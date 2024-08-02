ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأودينيزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأودينيزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواصل الهلال استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، والمقام في النمسا.

ومن المنتظر أن يلعب الزعيم، أمام أودينيزي الإيطالي في سادس التجارب الودية على ملعب باد كلينكيرشهايم سبورت آرينا، بعد الفوز على الدحيل في آخر مباراة ودية بنتيجة 2-1.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأودينيزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة الهلال وأودينيزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال وأودينيزي الودية، هو يوم السبت 3 أغسطس 2024، على ملعب باد كلينكيرشهايم سبورت آرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الهلال وأودينيزي داونز الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 ؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.

كيف تشاهد مباراة الهلال وأودينيزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة لقاء الهلال وأودينيزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية