ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل النصر ضيفًا على نظيره الهلال، في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي 2024-2025 على استاد المملكة أرينا.

المباراة تأتي وسط تنافس مشتعل على لقب الدوري، فالهلال يحتل وصافة ترتيب دوري روشن السعودي بينما يحتل النصر المركز الثالث في دوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 4 أبريل 2025 على استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

GOAL

كيف تشاهد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".