Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالهلال
team-logoالنجمة
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستكمل الهلال منافسات دوري روشن السعودي مرة أخرى، حين يستعد لمباراة هامة أمام النجمة لحساب الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الهلال يريد مواصلة مطاردة المتصدر النصر في خضم موسم تبدو فيه الإثارة والندية في أعلى مستوياتها على اللقب، لكنه يواجه رغبة النجمة صاحب المركز الأخير في الخروج بأي نتيجة إيجابية مفاجئة من المباراة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 6 مارس 2026، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
النجمة crest
النجمة
النجمة
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةمشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الهلال ضد النجمة

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • نيستور إل مايسترو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والنجمة في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

النجمة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/16
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الهلال والنجمة في المباريات الأخيرة

الهلال

المباراة الأخيرة

النجمة

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

4

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
1/1

ترتيب الهلال والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان
0