ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل الهلال، نظيره الفيحاء في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب المملكة آرينا.

الهلال، استهل الموسم بقوة وحقق العلامة الكاملة بعد مرور ست جولات، وسيعمل على مواصلة انتصاراته أمام الفيحاء للاستمرار في التربع على صدارة ترتيب الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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ما موعد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 18 أكتوبر 2024 على المملكة آرينا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، السابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".