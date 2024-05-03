ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

سيكون النصر على موعد مع مواجهة قوية ضد الوحدة ضمن مباريات الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

يدخل النصر المباراة وعينه على تحقيق فوز يمكنه من مواصلة مشواره في الوصافة خلف الهلال مع استحالة تحقيق اللقب.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 4 مايو 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والوحدة على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة على قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق عيسى الحربين.

كيف تشاهد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة النصر والوحدة عبر تطبيق شاهد.

المباراة النصر - الوحدة التاريخ السبت 4 مايو 2024 الموعد 21:00 السعودية ومصر الملعب الأول بارك القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD البث عبر الإنترنت التعليق عيسى الحربين

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