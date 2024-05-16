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Al Hilal vs Al Nassr - Cristiano Ronaldo - Riyadh Season 2024Getty
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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في قمة الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يحل الهلال ضيفًا ثقيلًأ على النصر في ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الهلال يدخل المباراة وهو متوج بلقب الدوري السعودي ولكنه يطمح في إثبات ريادته بفوز أخير على النصر في الدوري ياعف من فرحة أنصاره.

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بينما النصر يطمح في تعكير فرحة الحصول على اللقب على غريمه في ديربي الرياض، ويريد بدوره أن يحقق 3 نقاط شرفية لجماهيره.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

متى موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض بدوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 17 مايو 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة النصر والهلال عبر تطبيق شاهد.

المباراةالنصر - الهلال
التاريخالجمعة 17 مايو 2024
الموعد21:00 السعودية ومصر
الملعبالأول بارك
القنوات الناقلةشاهد
التعليقفهد العتيبي - محمد حسين

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