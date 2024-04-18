ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

سيكون النصر على موعد مع مواجهة قوية ضد الفيحاء ضمن مباريات الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2023-2024، على ملعب الأول بارك

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يدخل النصر المباراة وعينه على الحفاظ على مقعد الوصافة بعد أن باتت المنافة على اللقب نفسه أمرًا شديد الصعوبة في ظل ابتعاد الهلال بالصدارة بفارق مريح.

ويسعى النصر لمصالحة جماهيره، بعد فقدان لقب السوبر السعودي، عقب الخسارة من الهلال في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 19 ابريل 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والفيحاء على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة بتعليق علي سعيد الكعي.

كيف تشاهد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة النصر والفيحاء عبر تطبيق شاهد.

المباراة النصر - الفيحاء التاريخ الجمعة 19 أبريل 2024 الموعد 18:00 السعودية، 17:00 مصر الملعب الأول بارك القنوات الناقلة التعليق علي سعيد الكعبي

SHAHID



