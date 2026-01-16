ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر، نظيره الشباب، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأول بارك.

النصر يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يضيق الخناق على الهلال وهو الذي يحتل المركز الثاني في الدوري السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 17 يناير 2026، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية -

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النصر ضد الشباب التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جورج جيسوس التشكيل المتوقع البدلاء المدرب إيمانول ألجواسيل

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والشباب في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين النصر والشباب في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026