ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتطلع جمهور العالمي لمواجهة بين النصر والخليج على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026 بعد انتهاء التوقف الدولي.

ويخوض الفريقان اللقاء وعينهما على أهداف متباينة، النصر من أجل استمرار الصدارة وتحقيق اللقب والخليج في المركز السادس يسعى لتحقيق خامس انتصار له هذا الموسم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وتأتي المواجهة بتعليق عبدالله الحربي.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

