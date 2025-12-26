تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالنصر
team-logoالأخدود
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت?

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يعود النصر إلى مواجهاته المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يستضيف الأخدود في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

رفاق كريستيانو رونالدو يطمحون لمواصلة التوهج وتصدر ترتيب دوري روشن السعودي بعدما حققوا العلامة الكاملة من 9 جولات سابقة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 27 ديسمبر 2025، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
crest
دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النصر ضد الأخدود

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • باولو سيرجيو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والأخدود في المباريات الأخيرة

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
20/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الأخدود
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين النصر والأخدود في المباريات الخمس الأخيرة

النصر

آخر 4 مباريات

الأخدود

4

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

18

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/4
سجل كلا الفريقين
2/4

ترتيب النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026

0