ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الحزم والأهلي في الجولة 18 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يحل نادي الأهلي ضيفًا على الحزم في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الأهلي بدأ يستعيد تألقه في المباراة الماضية حينما اكتسح الفيحاء برباعية نظيفة ويتواجد في المركز الثالث على بعد 3 نقاط فقط من النصر صاحب المركز الثاني.

أما الحزم فيعاني في المركز الأخير ولم يحقق سوى انتصارين فقط في دوري روشن على حساب الرائد والفتح .

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الحزم والأهلي في الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الحزم والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الحزم والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 22 ديسمبر 2023 على ملعب نادي الحزم.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الحزم والأهلي على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وسوف يتم إذاعة المباراة عبر قناة SSC Extra 1 HD بتعليق علي الريبع.

كيف تشاهد مباراة الحزم والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الحزم والأهلي عبر تطبيق شاهد بتعليق علي الربيع.

المباراة الحزم - الأهلي الموعد الجمعة 22 ديسمبر 2023 التوقيت 18:00 السعودية، 17:00 مصر الملعب ملعب الحزم القنوات الناقلة شاهد التعليق علي الربيع

SHAHID



