ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في الجولة 34 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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النصر على موعد مع مباراة أخيرة له في دوري روشن السعودي 2023-2024، عندما يستضيف الاتحاد في الجولة الـ 34 من المسابقة.

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اللقاء بين جريحين، النصر رغم الوصافة لا يمر بأفضل الأوقات مع فقدانه اللقب واقتراب انتهاء الموم دون ألقاب، والتعادلين الأخيرين أمام الهلال والرياض.

أما الاتحاد فمر بموسم كارثي بكل المقاييس، فقد حظوظه في كل الألقاب وخرج من كل المنافسات وفشل حتى في التأهل إلى دوري أبطال آسيا النخبة، وتنقصه مباراة واحدة فقط ينتظر فيها تعثر التعاون ولابد من الفوز على النصر كي يحصل على المركز الرابع.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في الجولة الرابعة والثلاثين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الإثنين 27 مايو 2024 على ملعب الأول بارك

وتُقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والاتحاد على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC Sport، بتعليق حاتم بطيشة.

كيف تشاهد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة النصر والاتحاد عبر التطبيق.

المباراة النصر - الاتحاد التاريخ الإثنين 27 مايو 2024 الموعد 21:00 السعودية ومصر الملعب الأول بارك القنوات الناقلة شاهد التعليق حاتم بطيشة - مشاري القرني

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