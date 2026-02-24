Goal.com
دوري روشن السعودي
team-logoالنجمة
team-logoالنصر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت?

يستضيف النجمة، نظيره النصر، في مواجهة ضمن مؤجلة من الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

النصر يبحث عن مواصلة الانتصارات بعدما نجح في العودة للصدارة خلال الجولة الماضية مستفيدًا من تعثر الهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع الاتحاد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 1 بتعليق فهد العتيبي.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 1فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النجمة ضد النصر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • نيستور إل مايسترو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جورج جيسوس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النجمة والنصر في المباريات الأخيرة

النجمة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

النصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5

تاريخ المواجهات بين النجمة والنصر في المباريات الأخيرة

ترتيب النجمة والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

