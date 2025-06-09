ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تنتظر المنتخب السعودي مواجهة هامة حينما يستضيف أستراليا لحساب الجولة العاشرة من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

المنتخب السعودي اقتنص فوزًا هامًا من البحرين في ملعب سايتاما، ليصبح في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما يتفوق المنتخب الأسترالي بفارق 3 نقاط فقط، أي أن الفوز بنتيجة كبيرة يضمن تأهل الأخضر مباشرة لكأس العالم 2026.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وأستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة المنتخب السعودي وأستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، هو الثلاثاء 10 يونيو 2025 .

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وأستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم عبر شبكة قنوات beIN SPORTS ، كما تنقل قنوات الكاس القطرية المباراة،

لذلك يمكنك متابعة مباراة المنتخب السعودي وأستراليا على قناة beIN Sports 2، بتعليق عبدالله الغامدي، وقناة الكأس 5 بتعليق خالد الحدي.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي وأستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

من الممكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب أستراليا من خلال حساب شووف الخاص بنقل المحتوى الذي تبثه قنوات الكاس.

كذلك سيقوم تطبيق TOD بنقل المباراة من خلفية إذاعتها على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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