كأس العرب
team-logoالسعودية
team-logoالأردن
شاهد كأس العرب عبر
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة المجانية لمباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب البيت، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين المنتخب السعودي والأردن ضمن نصف نهائي كأس العرب 2025-2026.

المنتخبان يدخلان المباراة بهدف العبور للدور المقبل والوجود في نهائي بطولة فاقت التوقعات فنيًا وجماهيريًا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025؟

موعد مباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025، هو الإثنين 15 ديسمبر 2025، على ملعب البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية والأردن، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
كأس العرب - المراحل النهائية

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة المنتخب السعودي والأردن عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

مباريات كأس العرب عبر stc tvشاهد الآن!

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة المنتخب السعودي والأردن بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvحماد العنزي

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي والأردن الأخيرة

السعودية

آخر 5 مباريات

الأردن

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

6

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

نتائج المنتخب السعودي والأردن في المباريات الأخيرة

السعودية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الأردن
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5
