ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب البيت، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين المنتخب السعودي والأردن ضمن نصف نهائي كأس العرب 2025-2026.

المنتخبان يدخلان المباراة بهدف العبور للدور المقبل والوجود في نهائي بطولة فاقت التوقعات فنيًا وجماهيريًا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025؟

موعد مباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025، هو الإثنين 15 ديسمبر 2025، على ملعب البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية والأردن، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر عدد من القنوات، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمواجهة المنتخب السعودي والأردن عبر تطبيق stc tv.

كل ما تحتاجه هو تحميل التطبيق والاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق stc tv يتيح لك مشاهدة مباراة المنتخب السعودي والأردن بشكل مجاني ودون اشتراك خاص.

القنوات الناقلة المعلق stc tv حماد العنزي

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي والأردن الأخيرة

نتائج المنتخب السعودي والأردن في المباريات الأخيرة