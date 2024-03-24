ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحل المنتخب السعودي ضيفاً على نظيره منتخب طاجكستان ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي يستضيفها الملعب الجمهوري المركزي.

الأخضر السعودي انتصر على باكستان والأردن وأيضاً المنتخب الطاجكستاني في الثلاث جولات الأولى، ليتصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة حتى الأن، ويرغب في الاستمرار على نفس النسق لضمان الوصول المبكر للمونديال.

وشارك المنتخب السعودي في كأس العالم الماضية 2022 في قطر ونجح في التغلب على منتخب الأرجنتين قبل أن يودع من دور المجموعات.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، على ملعب الجمهوري المركزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم في المملكة العربية السعودية عبر شبكة SSC عادة كما ستذيع قنوات الكاس القطرية المباراة.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

من الممكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان من خلال حساب شووف الخاص بنقل المحتوى الذي تبثه قنوات الكاس.

داخل الموقع سيكون هناك خانة للبث المباشر.. من المقرر أن تكون المباراة على خانة القناة الناقلة للمباراة.

ومن المتوقع نقل المباراة عبر تطبيق شاهد حال إذاعة شبكة قنوات SSC لها داخل المملكة العربية السعودية.

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