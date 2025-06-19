ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد أمريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد أمريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

يستعد المنتخب السعودي لمباراة هامة أمام منتخب أمريكا في الجولة الثانية من كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، وتعد هذه هي المشاركة الأولى في تاريخ الأخضر بالبطولة.

تأتي هذه المُشاركة بدعوى رسمية من اتحاد كونكاكاف ضمن اتفاقية تمتد لنسختي 2025 و 2027، في إيطار شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تهدف إلى رفع مستوى المُنافسة في البطولة، بالاضافة إلى توفير احتكاك دولي قوي للمنتخب السعودي قبل خوض الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وأوقعت القرعة الزعيم الآسيوي ضمن المجموعة الرابعة، رفقة هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية وترينداد وتوباجو.

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وفاز المنتخب السعودي على هايتي بهدف نظيف، بينما فاز المنتخب الأمريكي بخماسية نظيفة على ترينيداد وتوباجو.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد أمريكا في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025.

متى موعد مباراة أمريكا والسعودية في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

موعد مباراة أمريكا والسعودية في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، هو الجمعة 20 يونيو 2025، على استاد كيو تو في الولايات المتحدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة والربع صباحاً بتوقيت السعودية ومصر، الخامسة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أمريكا والسعودية في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

تذاع مباراة أمريكا والسعودية في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 عبر قناة السعودية الرياضية 1، وسيكون محمد الخامسي معلقًا على المباراة.