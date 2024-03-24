ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحل منتخب قطر ضيفاً على نظيره منتخب الكويت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي يستضيفها ملعب صباح السالم.

انتصر المنتخب القطري في الثلاث جولات الأولى ليتصدر مجموعته الثامنة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل المنتخب الكويتي المركز الثالث بانتصار وحيد على أفغانستان، وهزيمتين، كانت أمام العناب ومنتخب الهند.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

متى موعد مباراة الكويت وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة الكويت وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، على استاد صباح السالم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم في المملكة العربية السعودية عبر شبكة SSC عادة كما ستذيع قنوات الكاس القطرية المباراة.

كيف تشاهد مباراة الكويت وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

من الممكن مشاهدة مباراة الكويت وقطر من خلال حساب شووف الخاص بنقل المحتوى الذي تبثه قنوات الكاس.

داخل الموقع سيكون هناك خانة للبث المباشر.. من المقرر أن تكون المباراة على خانة القناة الناقلة للمباراة.

ومن المتوقع نقل المباراة عبر تطبيق شاهد حال إذاعة شبكة قنوات SSC لها داخل المملكة العربية السعودية.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.