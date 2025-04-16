ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، مباراة هامة وقوية تجمع بين الفتح والاتحاد لحساب مواجهات الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة قوية.
الفريقان يدخلان المباراة بأهداف متباينة، بين سعي النمور الاتحادية للمواصلة في طريقه نحو لقب يحتاج الاستمرار على تقديم نفس المنوال الذي يجعله في الصدارة، ورغبة "فتحاوية" في تحسين مركزه السادس عشر والفكاك من معركة الهبوط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 17 أبريل 2025 على ملعب نادي الفتح.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
وسوف يقوم حاتم بطيشة وفارس عوض بالتعليق على المباراة.
كيف تشاهد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
المباراة
الفتح - الاتحاد
التاريخ
الخميس 17 أبريل 2025
الموعد
21:00 السعودية، 20:00 مصر
الملعب
نادي الفتح
القنوات الناقلة
SSC 1 HD
SSC 5 HD
المشاهدة عبر الإنترنت
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التعليق
فارس عوض
حاتم بطيشة