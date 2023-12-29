ما القنوات الناقلة لمباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد، مباراة قوية تجمع بين الطائي والاتحاد، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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الاتحاد يطمح في الخروج من حالة التعثرات المتتالية وآخرها الخسارة المهينة أمام النصر بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الطائي والاتحاد في الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الطائي والاتحاد في الجولة 19 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 30 ديسمبر 2023 على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الطائي والاتحاد على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وخصصت الشبكة قناة SSC 1 HD بتعليق خالد المديفر، وحماد العنزي لنقل المباراة.

كيف تشاهد مباراة الطائي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الطائي والاتحاد عبر تطبيق شاهد.

المباراة الطائي - الاتحاد التاريخ السبت 30 ديسمبر 2023 الموعد 18:00 السعودية، 17:00 مصر الملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد القنوات الناقلة شاهد التعليق حماد العنزي - خالد المديفر

SHAHID



