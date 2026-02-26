Goal.com
دوري روشن السعودي
team-logoالشباب
team-logoالهلال
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الشباب، نظيره الهلال، في مواجهة ضمن الجولة الرابعة والعشرين في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب اس اتش جي أرينا.

الهلال يبحث عن العودة لسكة الانتصارات بعدما فقد الصدارة في الجولتين الماضيتين لصالح النصر وبات يحتل المركز الثالث في دوري روشن.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 27 فبراير 2026، على ملعب اس اتش جي ارينا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الشباب ضد الهلال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • نور الدين زكري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الشباب والهلال في المباريات الأخيرة

الشباب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الشباب والهلال في المباريات الأخيرة

الشباب

آخر 5 مباريات

الهلال

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

