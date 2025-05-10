ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب نادي الشباب، مباراة هامة وقوية تجمع بين الشباب والأهلي لحساب مواجهات الجولة 31 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة نارية.
الأهلي يدخل المباراة وهو بطل لدوري أبطال آسيا للنخبة في أول نسخه بالشكل الجديد، سيكون الأمر بالنسبة لأنصار الأهلي بمثابة الاحتفالية، لكن الوجود في المربع الذهبي إنجاز آخر يريده رجال المدرب الألماني ماتياس يايسله.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأحد 11 مايو 2025 على ملعب نادي الشباب.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساء بتوقيت السعودية ومصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
المباراة
الشباب - الأهلي
التاريخ
الأحد 11 مايو 2025
الموعد
19:05 السعودية ومصر
الملعب
نادي الشباب
القنوات الناقلة
SSC 1 HD
SSC 1 SD
المشاهدة عبر الإنترنت
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التعليق
فهد العتيبي
عبدالله المحيسن