ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

مباراة هامة تنتظر كلًا من الشباب والأهلي في الجولة 31 دوري روشن السعودي وذلك بعد أن وصل الفريقان إلى هذه المحطة ولهما أهداف متباينة.
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الأهلي يريد البقاء في المركز الثالث والفكاك من مطاردة كل من التعاون والاتحاد، بينما يطمح الشباب صاحب المركز الثامن في مواصلة تحسين نتائجه بالمسابقة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
المباراة التالية
متى موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
موعد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 11 مايو 2024 على ملعب نادي الشباب.
وتُقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر..
ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الشباب والأهلي على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC 1 HD.
كيف تشاهد مباراة الشباب والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
وسوف يتم إذاعة مباراة الشباب والأهلي عبر تطبيق شاهد.
|المباراة
|الشباب - الأهلي
|التاريخ
|السبت 11 مايو 2024
|الموعد
|21:00 السعودية ومصر
|الملعب
|نادي الشباب
|القنوات الناقلة
|شاهد
|التعليق
|مشاري القرني - مدحت شلبي