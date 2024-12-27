ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي 26 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستقبل استاد جابر الأحمد الدولي، مباراة قوية، تجمع المنتخب العراقي أمام نظيره السعودي ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

المنتخبان نجحا في الفوز على نفس الخصم "اليمن" بنفس فارق الأهداف "هدف واحد" بينما هزما من نفس المنتخب "البحرين" ولكن بفارق هدف واحد في حالة السعودية، وفي الحالة العراقية بفارق هدفين.

لذلك يملك السعوديون أفضلية تحقيق نتيجتين لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، وهما نتيجتا التعادل أو الفوز، بقاء الوضع على ما هو عليه بالتعادل يعني أن السعودية ستتأهل في المركز الثاني.

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وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة السعودية والعراق في خليجي 26؟

موعد مباراة السعودية والعراق في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم السبت 28 ديسمبر 2024، على استاد جابر الأحمد الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية والعراق، 18:30 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في خليجي 26؟

تذاع مباراة مباراة السعودية والعراق في خليجي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

كيف تشاهد مباراة السعودية والعراق في خليجي 26 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.