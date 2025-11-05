ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد الزمالك لخوض مباراة قوية أمام بيراميدز، ضمن مواجهات نصف نهائي السوبر المصري 2025.

ويدخل الفارس الأبيض، اللقاء وعينه على تكرار فوز نهائي كأس مصر على بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 2025؟

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 2025 هو الخميس 6 نوفمبر 2025 على ستاد آل نهيان.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 2025؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث مباريات السوبر المصري، لذلك تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 2025 على شاشتها، والحقوق الأساسية ستكون مع شبكة أبو ظبي الرياضية.

القنوات الناقلة التعليق أون سبورتس 1 - أبو ظبي الرياضية 1 عيسى الحربين

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

نتائج الزمالك وبيراميدز في المباريات الأخيرة