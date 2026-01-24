ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الرياض، نظيره الهلال، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

الهلال يدخل المباراة وعينه على مواصلة التقدم في الجدول والحفاظ على الصدارة بعدما قام بكل ما يلزم في الأسابيع الأخيرة كي يؤكد جدارته.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 25 يناير 2026، على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الرياض ضد الهلال التشكيل المتوقع البدلاء المدرب D. Carreno التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الرياض والهلال في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الرياض والهلال في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026