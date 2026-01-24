تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الرياض، نظيره الهلال، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

الهلال يدخل المباراة وعينه على مواصلة التقدم في الجدول والحفاظ على الصدارة بعدما قام بكل ما يلزم في الأسابيع الأخيرة كي يؤكد جدارته.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 25 يناير 2026، على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةفهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الرياض ضد الهلال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • D. Carreno

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الرياض والهلال في المباريات الأخيرة

الرياض
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الرياض والهلال في المباريات الخمس الأخيرة

الرياض

آخر 5 مباريات

الهلال

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

15
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

