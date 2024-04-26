تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Sadio Mane Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty
دوري روشن السعودي
team-logo
team-logo
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

الخليج v النصردوري روشن السعوديالنصرالخليجالقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

لحساب مباريات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024، يحل النصر ضيفًا على الخليج، على استاد الأمير محمد بن فهد.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر يحتاج للاستمرار في تحقيق الانتصارات لتضييق الفارق مع الهلال المتصدر، كما أنّ المباراة تعد تجريبية قبل مواجهة الفريقين في بطولة كأس الملك.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

المباراة التالية

ما موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 27 أبريل 2024 على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والخليج على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة على قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق مشاري القرني وكذلك SSC SPORT 5 HD بتعليق مدحت شلبي.

أما القناة المفتوحة SSC SPORT 1 SD، فتأتي المباراة بتعليق عائد العصيمي.

كيف تشاهد مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة النصر والخليج عبر تطبيق شاهد بتعليق مشاري القرني.

المباراةالخليج - النصر
التاريخالسبت 27 أبريل 2024
الموعد21:00 السعودية ومصر، 22:00 الإمارات
الملعباستاد الأمير محمد بن فهد
القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD
SSC SPORT 1 SD
البث عبر الإنترنت
التعليقمشاري القرني
مدحت شلبي
عائد العصيمي

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID


إعلان

اختيارات المحررين