دوري روشن السعودي
الخلود
الأهلي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الخلود، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

الأهلي يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يتقدم في جدول الترتيب وهو الذي يحتل المركز الرابع في الدوري السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 17 يناير 2026، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

الخلود crest
الخلود
الخلود
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الخلود ضد الأهلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • D. Buckingham

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الخلود والأهلي في المباريات الأخيرة

الخلود
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الخلود والأهلي في المباريات الخمس الأخيرة

الخلود

آخر مباراتان

الأهلي

1

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

2

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/2
سجل كلا الفريقين
1/2

ترتيب الخلود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

