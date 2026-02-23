Goal.com
دوري روشن السعودي
team-logoالحزم
team-logoالاتحاد
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الحزم، نظيره الاتحاد، في مواجهة ضمن مؤجلة من الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب نادي الحزم.

الاتحاد يبحث عن العودة لطريق الانتصارات بعد التعادل بهدف لمثله في الجولة الماضية مع الهلال بغية استعادة موقعه بين الكبار، إذ يتواجد حاليًا في المركز السادس برصيد 38 نقطة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، على ملعب نادي الحزم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 2 بتعليق عبدالله الحربي

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 2عبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الحزم ضد الاتحاد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جلال القادري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الحزم والاتحاد في المباريات الأخيرة

الحزم
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الحزم والاتحاد في المباريات الأخيرة

الحزم

آخر 5 مباريات

الاتحاد

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

