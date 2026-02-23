ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الحزم، نظيره الاتحاد، في مواجهة ضمن مؤجلة من الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب نادي الحزم.

الاتحاد يبحث عن العودة لطريق الانتصارات بعد التعادل بهدف لمثله في الجولة الماضية مع الهلال بغية استعادة موقعه بين الكبار، إذ يتواجد حاليًا في المركز السادس برصيد 38 نقطة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، على ملعب نادي الحزم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة ثمانية 2 بتعليق عبدالله الحربي

القنوات الناقلة التعليق ثمانية 2 عبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الحزم ضد الاتحاد التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جلال القادري التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الحزم والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الحزم والاتحاد في المباريات الأخيرة

ترتيب الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026