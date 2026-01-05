ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكونغو في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب مولاي الحسن، مباراة قوية بين الجزائر والكونغو، ضمن مواجهات دور الـ 16 من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويدخل المنتخب الجزائري المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، وستعمل كتيبة محاربي الصحراء على عبور عقبة الكونغو، من أجل خطف بطاقة التأهل ومواصلة مشوارهم نحو اللقب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكونغو في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الجزائر والكونغو في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة الجزائر والكونغو في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025، هو الثلاثاء 6 يناير 2026، على ملعب مولاي الحسن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر، السادسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

كأس أمم إفريقيا - المرحلة الإقصائية Moulay Hassan Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكونغو في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الجزائر والكونغو في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 2 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزائر والكونغو الاستوائية في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الجزائر والكونغو في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر والكونغو في كأس أفريقيا 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 13 جوان حجام الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الجزائر الجزائر والكونغو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الجزائر والكونغو الأخيرة