ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب مولاي الحسن، لاستضافة مواجهة الجزائر والسودان ضمن منافسات المباريات المجموعة الخامسة في كأس أفريقيا 2025 والمقامة على الأراضي المغربية.

منتخب الجزائر ودّع منافسات كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات في آخر مناسبتين، ويرغب في تقديم أداء يليق بإمكانيات نجومه في النسخة الحالية.

وبجانب السودان، يوجد في المجموعة الخامسة كل من بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025، هو الأربعاء 24 ديسمبر 2025، على ملعب مولاي الحسن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت تونس والمغرب.

كأس أمم إفريقيا - كأس أمم أفريقيا E Moulay Hassan Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة الجزائر ضد السودان التشكيل المتوقع البدلاء المدرب فلاديمير بيتكوفيتش التشكيل المتوقع البدلاء المدرب كويسي أبياه

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الجزائر والسودان في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات الجزائر والسودان الأخيرة

ترتيب الجزائر والسودان في كأس أفريقيا 2025