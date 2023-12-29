ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، مباراة قوية تجمع بين التعاون والنصر، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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النصر يطمح في مواصلة مطاردة الهلال والإيمان بحظوظه في المنافسة فيما تبقى من عمر الدوري السعودي في الموسم الراهن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة التعاون والنصر في الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة التعاون والنصر في الجولة 19 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 30 ديسمبر 2023 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة التعاون والنصر على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC 1 HD.

وخصصت الشبكة قناة SSC 1 HD بتعليق فهد العتيبي لنقل المباراة.

كيف تشاهد مباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة التعاون والنصر عبر تطبيق شاهد.

المباراة التعاون - النصر التاريخ السبت 30 ديسمبر 2023 الموعد 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية القنوات الناقلة شاهد التعليق فهد العتيبي

SHAHID



