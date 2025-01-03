ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج العربي 26 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستقبل ستاد جابر الأحمد الدولي، أهم مباريات كاس الخليج العربي خليجي 26، ببساطة لأنها المباراة النهائية التي تجمع أفضل منتخبين في البطولة، البحرين وعمان..

وحجز المنتخب البحريني، مقعده في النهائي بعد تصدر المجموعة الثانية، بست نقاط، بفوز على السعودية والعراق، قبل أن يخسر من اليمن، ثم الفوز على الكويت في نصف النهائي بهدف نظيف.

على الجانب الآخر المنتخب العماني، جاء في المركز الأول بمجموعته أيضًا، وتفوق في نصف النهائي على المنتخب السعودي 2-1.

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وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة البحرين وعمان في نهائي خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم السبت 4 يناير 2025، على ستاد جابر الأحمد الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية والبحرين، 20:00 بتوقيت الإمارات وعمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

تذاع مباراة مباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26 "عبر قنوات الكاس القطرية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

كيف تشاهد مباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26 " عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة نهائي كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.