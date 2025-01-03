ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستقبل ستاد جابر الأحمد الدولي، أهم مباريات كاس الخليج العربي خليجي 26، ببساطة لأنها المباراة النهائية التي تجمع أفضل منتخبين في البطولة، البحرين وعمان..
وحجز المنتخب البحريني، مقعده في النهائي بعد تصدر المجموعة الثانية، بست نقاط، بفوز على السعودية والعراق، قبل أن يخسر من اليمن، ثم الفوز على الكويت في نصف النهائي بهدف نظيف.
على الجانب الآخر المنتخب العماني، جاء في المركز الأول بمجموعته أيضًا، وتفوق في نصف النهائي على المنتخب السعودي 2-1.
وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة البحرين وعمان في نهائي خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟
موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم السبت 4 يناير 2025، على ستاد جابر الأحمد الدولي.
المباراة التالية
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية والبحرين، 20:00 بتوقيت الإمارات وعمان.
ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟
تذاع مباراة مباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26 "عبر قنوات الكاس القطرية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.
كيف تشاهد مباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26 " عبر الإنترنت؟
يمكن متابعة نهائي كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.
|المباراة
|البحرين - عمان
|التاريخ
|السبت 4 يناير 2025
|الموعد
|19:00 السعودية والبحرين، 20:00 الإمارات وعمان
|الملعب
|ستاد جابر الأحمد الدولي
|القنوات الناقلة
|المعلقون
|البحرين الرياضية HD 1
|محمد سويد
|SSC NEWS
|فارس عوض - حماد العنزي
|SSC 4 HD
|راشد الدوسري - مشاري القرني
|الكأس 1
|أحمد الطيب
|الكأس 2
|سمير المعيرفي
|دبي الرياضية 1
|رؤوف خليف
|أبو ظبي الرياضية 1
|عامر عبد الله
|محمد الشامسي
|الشارقة الرياضية
|عبد الحميد الجسمي
|العراقية الرياضية
|جمال الدراجي
|عمان مباشر
|صلاح الحمداني
|البث عبر الإنترنت
|شاهد
|STARZPLAY
|شوووف
|جول دوت كوم