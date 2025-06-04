ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين والمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البحرين والمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تنتظر المنتخب السعودي مواجهة معقدة في العاصمة البحرينية المنامة أمام الأحمر البحريني لحساب الجولة التاسعة من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

المنتخب السعودي اقتنص تعادلًا هامًا من اليابان في ملعب سايتاما، ليصبح في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما يحتل البحرينيون المركز الخامس في المجموعة برصيد 6 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البحرين والمنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة البحرين والمنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة البحرين والسعودية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، سيكون الخميس 5 يونيو 2025 .

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية ومصر والبحرين.

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين والمنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم عبر شبكة قنوات beIN SPORTS ، كما تنقل قنوات الكاس القطرية المباراة،

لذلك يمكنك متابعة مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين على قناة beIN Sports 1، بتعليق أحمد البلوشي، وقناة الكأس 6 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة البحرين والمنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

من الممكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب البحرين من خلال حساب شووف الخاص بنقل المحتوى الذي تبثه قنوات الكاس.

كذلك سيقوم تطبيق TOD بنقل المباراة من خلفية إذاعتها على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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