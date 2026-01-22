تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال إفريقيا
team-logoالأهلي
team-logoيانج افريكانز
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل يانج أفريكانز التنزاني ضيفًا على حساب الأهلي، في مباراة قوية ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب برج العرب.

يدخل الأهلي، المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الصدارة التي يحتلها في المجموعة التي تضم إلى جانب الأهلي ويانج أفريكانز كلًا من شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغرب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، هو يوم الجمعة 23 يناير 2026، على ملعب برج العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

crest
دوري أبطال إفريقيا - مجموعة ب

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق أحمد عبده.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1أحمد عبده
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد يانج افريكانز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • يس ثوروب

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيدرو غونسالفيس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي ويانج أفريكانز في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

YOA
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
0/5

تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز الأخيرة

الأهلي

آخر مباراتان

YOA

1

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

2

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/2
سجل كلا الفريقين
1/2

ترتيب الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

