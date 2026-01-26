Goal.com
الدوري المصري الممتاز
team-logoالأهلي
team-logoوادي دجلة
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب القاهرة الدولي، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين الأهلي، أمام ضيفه وادي دجلة، في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري 2025-2026.

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث ويريد حسم كل مبارياته الناقصة كي يلتحق بركب الصدارة، إذ يمتلك 3 مباريات مؤجلة الفوز بها كفيل بجعله منافس قوي على المركز الأول.

ولن تكون المنافسة سهلة مع الصاعد حديثًا للدوري المصري، إذ يقدم وادي دجلة مستويات مميزة ويتواجد في المركز الرابع بالرصيد ذاته الذي يمتلكه الأهلي، 23 نقطة، إلا أنّه لعب مباراتين أكثر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة، في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري 2025-2026، هو الثلاثاء 27 يناير 2026، على ملعب القاهرة الدولي.

الدوري المصري الممتاز
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
وادي دجلة crest
وادي دجلة
وادي دجلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

crest
الدوري المصري الممتاز - الدوري المصري الممتاز

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري 2025-2026؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباريات الدوري المصري بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة ON Sport 1 بتعليق محمد الكواليني.

القنوات الناقلةالتعليق
ON SPORTمحمد الكواليني

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري  2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري  2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

كما يمكن متابعة المباراة عبر موقع كورة بلس وحساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد وادي دجلة

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • يس ثوروب

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • M. El Sheikh

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي ووادي دجلة في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

وادي دجلة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات الأهلي ووادي دجلة الأخيرة

الأهلي

آخر 5 مباريات

وادي دجلة

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

9

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري 2025-2026

