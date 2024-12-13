ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتنينتال 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتنينتال 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

مباراة التاريخ للأهلي المصري حين يلتقي باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتنيننتال 2024 "كأس التحدي" في العاصمة القطرية الدوحة.

الأهلي يطمح لتحقيق فوز تاريخي يجعله يضرب موعدًا مع ريال مدريد لمواجهته في نهائي البطولة التي يطمح المارد الأحمر في تحقيق المفاجأة والفوز بها.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتنينتال 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتنينتال 2024؟

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتنينتال 2024 هو السبت 14 ديسمبر 2024 على ملعب 974.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية وقطر، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتنينتال 2024؟

تمتلك قنوات beIN Sports حقوق بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال وسوف يتم نقل مباراة الأهلي وباتشوكا عبر إحدى قنواتها. .

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN Sports 2 هذا بجانب قناة الكأس 5 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتنينتال 2024 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة الأهلي وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتنينتال 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "TOD".