ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف الأهلي فريق النصر، طامحًا في الفوز الذي سيجعله يتعادل مع النصر في النقاط، ويقتحم المربع الذهبي.
بينما النصر فيسعى للفوز لمواصلة الإيمان بحظوظه في المنافسة مع الاتحاد والهلال، والتغلب على غريم هام في صراع المسابقة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 13 فبراير 2025 على ملعب الجوهرة المشعة.
وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر..
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تُنقل مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.
كيف تشاهد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
|المباراة
الأهلي - النصر
|التاريخ
الخميس 13 فبراير 2025
|الموعد
20:30 السعودية، 19:30 مصر
|الملعب
الجوهرة المشعة
|القنوات الناقلة
|SSC 1 HD
|SSC 1 SD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
|التعليق
فهد العتيبي
حماد العنزي