ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يطمح الأهلي لمواصلة مشواره في التقدم نحو المراكز المتقدمة في مسابقة دوري روشن السعودي والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2024-2025 يحل الخليج ضيفًا على حساب الأهلي، ويدخل الراقي المباراة بهدف مواصلة النتائج الإيجابية عقب الانتصار الهام في الجولة الماضية على الهلال بثلاثة أهداف لهدفين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والخليج في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 7 مارس 2025 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".