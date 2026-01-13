تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف الأهلي، نظيره التعاون، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الأهلي يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يتساوى في رصيد النقاط مع التعاون وكلاهما يحتل المركزين الرابع والثالث على الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 14 يناير 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةمشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد التعاون

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بريكليس تشاموسكا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والتعاون في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

التعاون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين الأهلي والتعاون في المباريات الخمس الأخيرة

الأهلي

آخر 5 مباريات

التعاون

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

11

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026

