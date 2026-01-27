Goal.com
دوري روشن السعودي
team-logoالأهلي
team-logoالاتفاق
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأهلي، نظيره الاتفاق، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الإنماء.

الأهلي يدخل المباراة وعينه على مواصلة منافسة الهلال على اللقب الذي يبدو أن رجال سيموني إنزاجي غير مستعدين للتنازل عنه على الإطلاق.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 28 يناير 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد الاتفاق

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سعد الشهري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والاتفاق في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الاتفاق
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الأهلي والاتفاق في المباريات الخمس الأخيرة

الأهلي

آخر 5 مباريات

الاتفاق

1

انتصار

3

تعادلات

1

انتصار

5

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026

